Россиянам стал доступен автоплатеж с прогнозированием расходов на связь

Yota и Сбер запустили «умный» автоплатеж для оплаты услуг связи

Оператор связи Yota совместно со Сбером запустил новый формат автоплатежа, который автоматически рассчитывает сумму пополнения счета с учетом предстоящих расходов абонента на услуги связи. Об этом сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сервис анализирует состояние баланса пользователя и регулярные списания, запланированные на ближайшие 30 дней. При расчете учитываются абонентская плата по тарифу, подключенные подписки, дополнительные пакеты интернета и другие ежемесячные услуги.

На основе этих данных определяется сумма пополнения, достаточная для покрытия прогнозируемых расходов на месяц вперед. Также в расчет включается резерв в размере 20 рублей.

В компаниях отметили, что новый механизм отличается от традиционного автоплатежа, при котором счет пополняется на фиксированную сумму в заранее установленную дату: новый сервис ориентируется на фактические начисления и изменения в наборе подключенных услуг.

Подключить и настроить новый сервис россияне могут через приложение «СберБанк Онлайн».

По словам управляющего директора Yota Дмитрия Чудесникова, решение призвано автоматизировать процесс оплаты связи для абонентов оператора, которые привыкли самостоятельно управлять параметрами тарифа и подключаемыми опциями.

Глава дивизиона «Платежи» Сбера Елена Пиляр сообщила, что развитие автоматизированных сценариев оплаты - одно из направлений работы банка. По ее словам, совместный проект с Yota позволяет сократить число действий, необходимых пользователю для своевременной оплаты мобильной связи.