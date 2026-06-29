В Вологодской области на улице нашли трехлетнего ребенка без взрослых

В Вологодской области нашли ребенка, который находился на улице без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в администрации Никольского округа.

Инцидент произошел в Никольске. На улице Кузнецова сотрудники органов опеки обратили внимание на мальчика, гулявшего в одиночестве. Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних, после чего были установлены родители малыша.

Ребенка вернули матери. В отношении родителей составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Решение по делу вынесет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

До этого трехлетняя девочка потерялась на поле подсолнухов в Воронежской области. 28 июня во время прогулки с бабушкой девочка увидела цветочное поле и побежала вперед, скрывшись в зарослях. Попытки докричаться до нее не дали результата. На поиски отправились спасатели, волонтеры и местные жители. Через полтора часа поисков мама нашла девочку сидящей в кустах с противоположной стороны поля.

Ранее в Калининграде во время прогулки с братом потерялась семилетняя девочка.