Трехлетняя девочка потерялась на поле подсолнухов в Воронежской области

В Воронежской области ребенок убежал от бабушки в поле подсолнухов и пропал

В Воронежской области трехлетняя девочка потерялась в поле подсолнухов, ее нашли живой спустя полтора часа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Черноземье».

Инцидент произошел 28 июня в районе улицы полковника Богомолова. Во время прогулки с бабушкой девочка увидела поле подсолнухов и побежала вперед, скрывшись в зарослях. Попытки докричаться до нее не дали результата. На поиски отправились спасатели, волонтеры и местные жители, ребенок не откликался на имя, поэтому надежда была на собаку, которая могла выйти на след по запаху.

Через полтора часа поисков мама нашла девочку сидящей в кустах с противоположной стороны поля, в километре от места исчезновения. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших из дома во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.