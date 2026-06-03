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Общество

В Калининграде во время прогулки с братом потерялась семилетняя девочка

В Калининграде разыскали потерявшуюся семилетнюю девочку с задержкой развития
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде семилетняя девочка с особенностями развития потерялась и была найдена в нескольких кварталах от дома. Об этом стало известно «Клопс».

Инцидент произошел днем 2 июня в Ленинградском районе. По данным источника, ребенок гулял во дворе со старшим братом, который в какой-то момент упустил сестру из виду и понял, что она исчезла. Он сообщил о случившемся матери, после чего они стали искать ее вдвоем.

Оказалось, что последними пропавшую видели знакомые дети недалеко от дома на улице Грига. Девочке сказали идти домой, но она не пришла — у ребенка задержка развития, она почти не разговаривает.

Взволнованная мать сообщила о пропаже в полицию и попросила помощи у волонтеров. Тем временем прохожие обратили внимание на растерянную девочку, сообщили в полицию и оставались с ней до приезда сотрудников ППС.

Правоохранители установили, что с девочкой никаких противоправных действий не совершалось, и передали ее матери.

Ранее двое детей с ментальными нарушениями потерялись в нацпарке Красноярского края.

 
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