Четырехлетний ребенок спалил матрас и устроил пожар в частном доме

В Ростовской области ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар

В Ростовской области четырехлетний мальчик устроил пожар, играя с зажигалкой, несовершеннолетнего спасла мать. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел в селе Развильном Песчанокопского района. Ребенок играл с зажигалкой и подпалил матрас. Мать заметила пламя, вынесла малыша на улицу и вызвала пожарных.

Огонь успел распространиться на площади 8 квадратных метров. К тушению привлекли 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС, пострадавших нет.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее амурчанка хотела пожарить картошку и устроила пожар в десятиэтажке.