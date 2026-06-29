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Общество

В Новосибирской области ряд АЗС приостановил продажу топлива физлицам

В Новосибирской области ряд АЗС приостановил продажу топлива
Sha Dati/Global Look Press

В Новосибирской области ряд АЗС приостановили продажу топлива физическим лицам. Об этом сообщил и.о. главы Минпромторга региона Денис Рягузов в ходе оперативного совещания.

«На отдельных автозаправочных станциях в соответствии с напряженным режимом отпуск приостановлен физическим лицам, отрабатывают заправку по долгосрочным контрактам, муниципальным и государственным заказам, в целом по городу <...> заправиться можно, никаких проблем нет», — сказал он.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что необходимо в ручном режиме помочь малым сетям АЗС восстановить поставки.

В свою очередь министр сельского хозяйства Андрей Михайлов сообщил, что перебоев с поставкой топлива на кормозаготовке в Новосибирской области не наблюдается.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке присутствует, но он не критичен. По его словам, удары Вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы. Тем не менее поврежденные объекты быстро ремонтируют, подчеркнул Путин.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.

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