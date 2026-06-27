Студенты Старобельского колледжа намерены продолжать обучение очно

Студенты Старобельского колледжа намерены продолжить очное обучение заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и методики их преподавания Старобельского факультета Игорь Черныш в беседе с ТАСС.

«Дети хотят учиться. <…> Было родительское собрание <…> и очень многие дети изъявили желание приступить в новом учебном году к очному обучению. Не к дистанционному, а именно к очному. И все это говорит о том, что настроены дальше получить образование, настроены здесь учиться в Старобельске», — сказал он.

На данный момент защита выпускных квалификационных работ происходит дистанционно.

Накануне из больницы выписали последнюю госпитализированную студентку колледжа в Старобельске. Состояние девушки оценивается врачами как стабильное.

22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН ответили на обращение омбудсмена России после атаки ВСУ на Старобельск.