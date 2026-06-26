Москвича признали виновным в пропаганде ЛГБТ в соцсетях

Москвича Артема Авилова привлекли к административной ответственности за публичное осквернение предметов религиозного почитания и пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья признал блогера виновным в совершении административных правонарушений. Суд установил, что Авилов на своей личной страничке в одной из социальных сетей в разные дни разместил сперва снимок, на котором содержится осквернение предметов религиозного почитания, а после — фото, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения.

Авилову назначили наказание в виде административных штрафов в размере 30 тысяч и 100 тысяч рублей.

В 2022 году Авилов стал жертвой нападения и ограбления. Его избили на улице и отобрали у него 1,3 миллиона рублей.

Весной в Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ.

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