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Москвича признали виновным в пропаганде ЛГБТ в соцсетях

Блогера Авилова оштрафовали за осквернение религиозных символов и пропаганду ЛГБТ
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Москвича Артема Авилова привлекли к административной ответственности за публичное осквернение предметов религиозного почитания и пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья признал блогера виновным в совершении административных правонарушений. Суд установил, что Авилов на своей личной страничке в одной из социальных сетей в разные дни разместил сперва снимок, на котором содержится осквернение предметов религиозного почитания, а после — фото, пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения.

Авилову назначили наказание в виде административных штрафов в размере 30 тысяч и 100 тысяч рублей.

В 2022 году Авилов стал жертвой нападения и ограбления. Его избили на улице и отобрали у него 1,3 миллиона рублей.

Весной в Калуге запретили спектакль про сыгравших свадьбу пингвинов из-за пропаганды ЛГБТ.

Ранее суд нашел деструктивную идеологию в фильме с Тимоти Шаламе.

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