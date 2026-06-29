Пенсионер из Кургана отдал почти 8 млн рублей лжесотрудникам ЦБ

В Кургане 62-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 7, 7 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Недавно пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и убедил перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший снял все личные накопления через банкоматы и передал их курьерам возле своего дома. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Кургана взяла расследование на контроль.

До этого в Москве пенсионер потерял более 31,5 млн рублей, согласившись «содействовать в расследовании». В тот же день курьер доставил ему поддельные «процессуальные документы» и взял обязательство о неразглашении. По указанию преступников москвич начал снимать деньги со счетов и передавать их сообщникам аферистов. Лишь спустя полгода, когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

Ранее россиянка потеряла более 11 млн рублей ради посылки с вещами пропавшего на СВО сына.