Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Пенсионер из Кургана отдал почти 8 млн рублей лжесотрудникам ЦБ

Пенсионер из Кургана лишился 7,7 млн, ответив на звонок мошенников
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

В Кургане 62-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 7, 7 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Недавно пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и убедил перевести деньги на так называемый «безопасный счет».

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший снял все личные накопления через банкоматы и передал их курьерам возле своего дома. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Кургана взяла расследование на контроль.

До этого в Москве пенсионер потерял более 31,5 млн рублей, согласившись «содействовать в расследовании». В тот же день курьер доставил ему поддельные «процессуальные документы» и взял обязательство о неразглашении. По указанию преступников москвич начал снимать деньги со счетов и передавать их сообщникам аферистов. Лишь спустя полгода, когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

Ранее россиянка потеряла более 11 млн рублей ради посылки с вещами пропавшего на СВО сына.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!