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Общество

Московский пенсионер потерял более 31 млн рублей, поверив мошенникам

В Москве пенсионер потерял более 31 млн рублей, поверив мошенникам
Ilya Naymushin/Reuters

В Москве 89-летний пенсионер отдал мошенникам десятки миллионов рублей, поверив в уголовное дело. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось со звонка лжесиловика. Аферист заявил, что от имени мужчины якобы совершен денежный перевод преступнику и теперь из-за этого возбуждено уголовное дело. Пенсионеру предложили «содействовать в расследовании» — он согласился.

В тот же день курьер доставил ему поддельные «процессуальные документы» и взял обязательство о неразглашении. По указанию преступников москвич начал снимать деньги со счетов и передавать их сообщникам аферистов. В общей сложности за полгода аферисты похитили у мужчины более 31,5 млн рублей.

Мошенники уверяли, что все средства вернут после завершения расследования, однако злоумышленники просто перестали выходить на связь. Лишь тогда пенсионер понял, что его обманули.

Ранее россиянка потеряла более 11 млн рублей, поверив в посылку с вещами сгинувшего на СВО сына.

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