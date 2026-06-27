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Россиянка потеряла более 11 млн рублей, поверив в посылку с вещами сгинувшего на СВО сына

В Сибири пенсионерка потеряла 11 млн рублей, поверив в посылку с вещами сына
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Сибири 72-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив в посылку с вещами сына, сгинувшего на СВО. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все началось еще в начале этого года — незнакомка позвонила пенсионерке из Красноярского края и сообщила, что у них якобы находятся вещи ее сына, сгинувшего на СВО. Чтобы «отправить посылку», аферистка попросила код из СМС — пожилая женщина продиктовала цифры. Сразу после ей пришло сообщение о взломе кабинета на «Госуслугах», а лжесотрудница портала заявила, что на имя жертвы якобы оформлена доверенность и теперь мошенники имеют доступ ко всем ее счетам и недвижимости.

Затем в дело вступили лжеследователь и лжеспециалист Роскомнадзора. Женщину убедили, что все ее деньги ворованные — накопления велели срочно обналичить. Пенсионерка поверила преступникам, сняла крупную сумму и передала курьеру по кодовому слову. Позже она перевела еще более 2,5 млн рублей через банкомат.

Затем аферисты заявили, что с ее квартирой якобы тоже проведены противоправные действия. Жилье убедили срочно продать, а вырученные деньги вновь ушли курьеру злоумышленников.

Когда мошенники перестали выходить на связь, женщина осознала обман. Общий ущерб составил 11,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мжевская школьница под давлением мошенников отдала неизвестным ключи от квартиры.

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