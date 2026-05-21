В России раскрыли, с какими трудностями столкнутся ВСУ летом

Летом Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с антисанитарией, жаждой и интенсивными авиаударами ВС РФ. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, главная проблема армии Украины будет связана с ударами по глубоким тылам и транспортной системе. Гарнизоны ВСУ отсекаются от поставок вооружения и пополнения живой силой, отметил военный.

«Если говорить о ситуации на земле, то это все вместе взятое: жара, жажда, антисанитария. Думаю, у них появится еще больше трудностей, так как, предположу, Россия нарастит авиаудары и атаки с помощью БПЛА. Судя по всему, ПВО Украины находится в ослабленном состоянии», — сказал Дандыкин.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем российском наступлении.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных ударах России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

Ранее Зеленский признал отсутствие средств для борьбы с баллистическими ракетами РФ.