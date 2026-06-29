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Юрист объяснил, как бороться с домофонными розыгрышами детей

Юрист Русяев: жаловаться на домофонные розыгрыши нужно участковому
Shutterstock/FOTODOM

Для борьбы с домофонными хулиганами следует написать заявление участковому, а также запросить записи видеокамер в управляющей компании. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев, комментируя новость о том, что россиянка пожаловалась в социальных сетях на то, что дети постоянно звонят ей через домофон, так как связывают номер ее квартиры – 67 – с мемом six-seven.

Эксперт подчеркнул, что подобные правнарушения важно фиксировать. Записи с подъездных камер сохраняют дату, время и лица тех, кто нажимает на кнопку. Кроме того, в качестве доказательств подойдут видеозаписи с самого домофона, если они есть.

«К тому же стоит заручиться показаниями соседей и произвести собственную съемку на телефон», — отметил Русяев.

После этого можно написать заявление участковому и описать в нем действия детей. В нем нужно указать, что они часто повторяются и мешают покою. К документу прикладываются все имеющиеся материалы.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что перед тем, как снизить в России возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, важно уточнить, какие именно виды преступлений затронут нововведения. Специалист подчеркнул, что сегодня в Уголовном кодексе РФ существует большой перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена ответственность уже в 14 лет. Он также добавил, что сейчас подростки начали взрослеть быстрее предшествующих поколений.

Ранее юрист объяснила, как составить завещание, которое не смогут оспорить.

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