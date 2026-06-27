Юрист объяснила, как составить завещание, которое не смогут оспорить

Основная причина, по которой люди оспаривают завещание, — не обида или несогласие, а убежденность, что завещатель не отдавал отчета своим действиям. Часто это происходит, потому что наследодатель и наследник длительное время не общались, рассказала «Газете.Ru» Лариса Феттер, юрист по семейному праву.

«Главное основание для оспаривания — статья 177 ГК РФ. Завещание можно признать недействительным, если завещатель в момент подписания не понимал значения своих действий — например, тяжело болел, у него диагностирована деменция или последствия инсульта, он принимал психотропные препараты», — объясняет юрист.

Недействительные завещания делятся на ничтожные (подделка подписи, отсутствие нотариуса, ущемление прав на обязательную долю) и оспоримые (завещатель не отдавал отчета своим действиям). Срок исковой давности — 3 года для ничтожных и 1 год для оспоримых.

По статистике, иски об оспаривании удовлетворяются нечасто — не более 10% от числа обратившихся. «В моей практике был случай: мать завещала всё одной из трех дочерей. Две другие пошли в суд. Суд назначил посмертную экспертизу, которая установила, что женщина страдала деменцией. Завещание признали недействительным», — рассказывает Феттер.

Однако завещание точно не оспорить до смерти завещателя, при пропуске срока исковой давности, при отсутствии доказательств или при малозначительных нарушениях (например, опечатке).

Чтобы завещание не оспорили, юрист советует: — обязательно удостоверить его у нотариуса — домашние или написанные от руки оспорить гораздо проще; — если завещателю больше 70–75 лет или есть хронические заболевания — получить заключение психиатра и сделать видеофиксацию у нотариуса; — не скрывать завещание от родных — если близкие узнают о воле при жизни, у них меньше причин подозревать злой умысел; — учитывать обязательную долю для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных супруга и родителей, иждивенцев — игнорирование этого прямой путь к оспариванию.

«Завещание должно быть подписано собственноручно завещателем в присутствии нотариуса с указанием даты и места», — резюмирует Феттер.

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