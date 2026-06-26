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Юрист прокомментировал идею снизить возраст уголовной ответственности в России

Юрист Соловьев: снижение возраста уголовной ответственности требует усилий
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Перед тем, как снизить в России возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, важно уточнить, какие именно виды преступлений затронут нововведения. Такое мнение в разговоре с Общественной Службой Новостей выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист подчеркнул, что сегодня в Уголовном кодексе РФ существует большой перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена ответственность уже в 14 лет. Он также добавил, что сейчас подростки начали взрослеть быстрее предшествующих поколений.

«Сегодня подростки становятся объектами вербовки, растет уличная преступность, сбиваются в банды. Этот вопрос надо решать не только снижением возраста привлечения к уголовной ответственности, но и усилением разъяснительной работы, чтобы дети не становились объектами вербовки и не вовлекались в преступную деятельность», — заявил юрист.

По его словам, следует усилить оперативную работу и координацию действий, чтобы разобщить преступные банды, состоящие из подростков. При этом нужно направить дополнительные усилия на то, чтобы привлечь детей к дополнительным активностям и предоставить им возможности для самореализации.

Напомним, 26 июня Бастрыкин заявил, что необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Ранее в в ГД раскритиковали идею ввести уголовную ответственность с 12 лет.

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