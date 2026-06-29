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Биолог рассказал, какое насекомое могло заразить россиянку личинками

Биолог Сафонов: мясные мухи могут заражать россиян личинками
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Мясные мухи могли заразить россиянку личинками гельминта. Об этом в беседе с aif.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов, комментируя случай в Краснодаре.

По его словам, для этих насекомых свойственен паразитизм.

«Это единственный возможный способ выживания и размножения у них. Их личинкам нужна живая ткань. То есть они питаются живыми тканями млекопитающих, здесь речь и о человеке идет. Мясные мухи могут откладывать яйца в раны», — пояснил Сафонов.

В aif.ru добавили, что жительницу Краснодара беспокоило то, что после прогулки по центру города у нее опухло веко. Изначально она решила, что у нее возникла аллергия на укус комара, однако на следующий день обнаружила, что под кожей что-то двигается. Врачи выявили у нее живого паразита, которого извлекли хирургическим путем.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что тропические мясные мухи откладывают в ранах людей личинки. Она отметила, что тропические мясные мухи в основном обитают в Африке и странах Карибского бассейна. По ее словам, они очень агрессивны, однако при этом не кусают кожу как клещи или комары, а откладывают личинки в раны человека. После попадания туда они начинают активно поедать все выделения и отмершие клетки. Дальше они начинают углубляться в здоровые ткани под раной, из-за чего она быстро увеличивается.

Ранее сообщалось, что жители Московской области обнаружили личинок в шоколадных конфетах.

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