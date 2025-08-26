Специалист рассказала об опасности тропических мясных мух

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с aif.ru, что тропические мясные мухи откладывают в ранах людей личинки.

Чернышова отметила, что тропические мясные мухи в основном обитают в Африке и странах Карибского бассейна. По ее словам, они очень агрессивны, однако при этом не кусают кожу как клещи или комары, а откладывают личинки в раны человека. После попадания туда они начинают активно поедать все выделения и отмершие клетки. Дальше они начинают углубляться в здоровые ткани под раной, из-за чего она быстро увеличивается. Это, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

Чернышова отметила, что в России есть похожие мясные мухи, но они менее опасны, чем их тропические сородичи.

25 августа агентство Reuters сообщало, что в США зафиксирован первый подтвержденный случай заражения человека личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax. Власти штата приняли профилактические меры для предотвращения распространения инфекции.

