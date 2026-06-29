Сдавшая ЕГЭ на рекордные 500 баллов школьница рассказала о планах на будущее

Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница призналась, что выбирает между МГУ и МФТИ

Московская школьница Екатерина Малкова, которая впервые в истории ЕГЭ сдала пять экзаменов на максимум и набрала 500 баллов, призналась, что выбирает между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ. Об этом она рассказала aif.ru.

По ее словам, она начала подготовку к выпускным экзаменам в начале 11-го класса. Ученица отметила, что не рассчитывала на такой результат и мечтала о том, что получит 100 баллов хотя бы по одному предмету.

«Я была сосредоточена на подготовке к экзамену и старалась не загадывать, какими будут мои результаты», — добавила она.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова получила 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом в истории экзамена. Он отметил, что школьница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена, заявил Собянин.

Малкова окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения проанализируют рекордные результаты ЕГЭ.