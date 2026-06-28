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Общество

В Минпросвещения проанализируют рекордные результаты ЕГЭ

Минпросвещения: 500 баллов на ЕГЭ — феномен, требующий анализа
Виталий Аньков/РИА Новости

500-балльный результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по пяти предметам — феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор института психологии РГПУ имени А. И. Герцена Светлана Безгодова.

По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации являются мотивация и грамотное целеполагание.

Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова получила 500 баллов за пять предметов ЕГЭ, что стало рекордом в истории экзамена. Он отметил, что школьница сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

В Рособрнадзоре ранее рассказали об « обнадеживающих » результатах ЕГЭ.

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