Россиян предупредили о главных рисках для урожая в начале лета

В начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива. Для того чтобы сохранить урожай, важно соблюдать стабильный температурный режим, а также поддерживать достаточную влажность и сбалансированное питание. Об этом газете «Известия» рассказал учитель биологии ГБОУ Школы №57, агроэксперт Тимур Чернов.

По словам специалиста, растения особенно чувствительно реагируют на резкие перепады температур и нехватку воды в жару. Снизить стресс у растений и удерживать влагу получится с помощью капельного полива, мульчирования и регулярного контроля состояния почвы. При этом даже в условиях нерегулярного посещения участка такие меры минимизируют потерю завязей.

Эксперт добавил, что немаловажную роль играет и минеральное питание растений. Весной рекомендуется вносить азот, в середине лета важно не забывать про калий, а осенью использовать фосфор. Эта схема помогает укрепить корневую систему, сохранить энергию растений для формирования плодов, а также повысить их устойчивость к заболеваниям.

Помимо этого, значительно снизить риск заражения и повысить урожай позволит профилактическая обработка специальными биологическими средствами.

«Биологические препараты — это профилактические препараты. Если у вас все уже почернело и сгнило, использовать их абсолютно бессмысленно. В ситуации, если же вы проводите регулярные профилактические мероприятия, это существенным образом снижает риски тех или иных заболеваний ваших растений», — объяснил биолог.

Агроном Денис Терентьев до этого предупреждал, что для того чтобы уберечь томаты от грибковых заболеваний в сезон дождей, необходимо заранее наладить регулярное проветривание теплицы и придерживаться редкой схемы посадки. По его словам, дополнительной санитарной мерой в такую погоду может стать слабый раствор перманганата калия, используемый 2-3 раза в период непогоды.

Ранее дачникам назвали распространенную ошибку в выращивании арбузов и тыкв.