В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Сычуань в Китае. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихийного явления находился в 311 км к западу от города Сюньчан с населением около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. По последним данным, несовместимые с жизнью травмы получили 1450 человек, еще 3150 остаются в больницах.

1 июня в центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.