В Кушве оценили последствия прошедшего торнадо

Mash: в Кушве в результате торнадо пострадало 25 человек и 123 дома

Пронесшийся по Свердловской области торнадо оставил после себя внушительные разрушения, сильнее всего пострадала Кушва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что в результате природного явления пострадали 25 человек, были повреждены 123 дома. Полностью было снесено 23 дома.

«При помощи техники русло реки очистили от мусора и деревьев, продолжают разбирать здания. Люди помогают друг другу водой и стройматериалами», – говорится в публикации.

До этого губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в Кушве продолжаются восстановительные работы, несмотря на непогоду.

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате были повреждены многие дома и автомобили. Помимо Кушвы пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новую Лялю.

Как писал тогда Telegram-канала Baza, смерч оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона. Ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линии электропередач.

Ранее россиян предупредили о смерчах в некоторых регионах в ближайшие дни.