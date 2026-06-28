Паслер рассказал о восстановлении Кушвы после смерча

Паслер: работы в Кушве не останавливаются, несмотря на дождь

В Кушве Свердловской области продолжаются восстановительные работы, несмотря на непогоду. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер в «Максе».

«В Кушве, пострадавшей от урагана, работы не останавливаются, несмотря на дождь. В городе на всех объектах работают бригады специалистов 10 крупнейших региональных застройщиков. Завершен ремонт крыши музыкальной школы, заканчиваем работы в детских садах – в начале недели они смогут вернуться к своей обычной жизни», – написал глава региона.

Паслер также отметил, что расчищено русло реки от мусора и деревьев, которые принес смерч.

Несколько дней назад власти сообщали, что уже готовы первые пакеты документов для перечисления средств семьям, оставшимся без жилья в результате случившегося.

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате были повреждены многие дома и автомобили. Помимо Кушвы пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новую Лялю.

Как писал тогда Telegram-канала Baza, смерч оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона. Ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линии электропередач.

Ранее россиян предупредили о смерчах в некоторых регионах в ближайшие дни.