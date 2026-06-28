В парламенте Венесуэлы рассказали о повреждениях инфраструктуры из-за землетрясения

В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, число поврежденных или разрушенных зданий увеличилось до 774, из которых 189 – полностью обрушились, а 585 получили повреждения или частично обрушены.

Родригес добавил, что в результате землетрясения пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры.

На этой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее Евросоюз выделил помощь Венесуэле после землетрясения.