Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В парламенте Венесуэлы рассказали о повреждениях инфраструктуры из-за землетрясения

Землетрясение повредило более 2,5 тыс. объектов инфраструктуры в Венесуэле
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

В результате разрушительного землетрясения в Венесуэле поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, число поврежденных или разрушенных зданий увеличилось до 774, из которых 189 – полностью обрушились, а 585 получили повреждения или частично обрушены.

Родригес добавил, что в результате землетрясения пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры.

На этой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее Евросоюз выделил помощь Венесуэле после землетрясения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!