Число жертв сильнейших за столетие землетрясений в Венесуэле достигло 1450

В Венесуэле при двойном землетрясении погибли 1450 человек

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 1450, сообщил спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес. Его обращение транслировал телеканал VTV.

По словам политика, в больницах страны находятся 3150 человек. Родригес назвал землетрясения самой страшной природной катастрофой, которую пережила республика за всю свою историю.

На этой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить десятки тысяч человек.

Ранее стало известно, что семья аргентинского футболиста погибла при землетрясении в Венесуэле.