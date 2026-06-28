Во Франции оценили масштабы крушения самолета в республике

Авиакатастрофа в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции стала крупнейшей в истории французской частной авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

По данным Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции, крушение самолета стало наиболее тяжелым происшествием в авиации по числу не выживших.

Предыдущие крупные авиакатастрофы в республике с участием гражданской авиации произошли в апреле 1988 года неподалеку от аэродрома Ланс-Бенифонтен на севере Франции, а также в ноябре 1997 года неподалеку от города Лан.

Самолет Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси в 11.00 (12.00 мск) 28 июня. По информации СМИ, на борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти своеобразное «крещение» — совершить первый прыжок с парашютом. Воздушным судном управлял опытный пилот, пишут источники.

Позднее сообщалось, что предварительной причиной крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции названа техническая неисправность.

Ранее самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.