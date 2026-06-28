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Общество

В АКОРТ прокомментировали сообщения о пропаже гречки из магазинов на юге России

АКОРТ: в торговых сетях РФ сохраняется стабильный ассортимент гречки
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы и других социально значимых продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

Он отметил, что в ассоциации не фиксируют повышенного спроса на товары первой необходимости.

По словам Богданова, дефицита нет ни в одном из российских регионов, включая юг страны.

Председатель АКОРТ добавил, что в ассортименте федеральных торговых сетей сегодня насчитывается до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок.

Таким образом Богданов прокомментировал сообщения о том, что на юге страны из магазинов якобы начала пропадать гречка.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к местному населению с просьбой приобретать автомобильное топливо «исходя из текущей необходимости», а не «впрок». Он сравнил ситуацию с ажиотажем на гречку в в 2020 и 2022 годах.

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