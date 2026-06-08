Врач развеял миф о полезных и бесполезных кашах

Люди часто делят каши на «хорошие» и «пустые», убирая из рациона одни и увеличивая количество других. Но, как рассказал «Газете.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков, на самом деле бесполезных каш не бывает.

Врач объяснил, что универсально вредной или бесполезной крупы нет, многое зависит от общего рациона, переносимости и того, какую задачу человек решает в питании. По его словам, крупы остаются частью растительного рациона, а именно таких продуктов, как показывают данные, человеку стоит есть больше. Чем разнообразнее набор растительной пищи в меню, тем лучше. Крупы в этом смысле работают на пользу организму, хотя отличаются по составу и насыщаемости.

«Нет такой крупы, про которую можно сказать: вот она вредная. Просто они разные. Одни крупы дают больше белка, другие — больше углеводов, третьи — больше клетчатки», — объяснил Симаков.

Больше белка, по словам нейрогастроэнтеролога, обычно содержится в киноа, овсянке и гречке. Эти же крупы хорошо усваиваются, не вызывая вздутия. Рис и манка считаются мягкими для пищеварения, поэтому разговоры о том, что белый рис якобы однозначно вреден, врач назвал преувеличением. Он уточнил, что рис содержит много углеводов и меньше белка, но сам по себе остается нормальным продуктом.

По содержанию клетчатки выгодно смотрятся овсянка, булгур и гречка, добавил эксперт. Они же богаты магнием и железом. Перловку он назвал близкой к овсянке по составу. При этом оценивать крупу в отрыве от всего меню врач не советует. Если человеку нужно добавить в рацион больше углеводов, подойдет тот же рис, а если важнее добрать волокна и клетчатку, можно сделать упор на гречку или перловку. После термической обработки полезные вещества из круп в целом сохраняются неплохо, подытожил Симаков.

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