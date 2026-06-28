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Глава Кубани заявил о пострадавшем при ночной атаке украинских БПЛА

Кондратьев: один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Трудобеликовском
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Один человек получил ранения во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, обломки сбитых дронов упали на территории хутора Трудобеликовский в Красноармейском районе. В населенном пункте зафиксировали повреждение нескольких частных жилых домов.

«Пострадал один человек, которому оказали необходимую помощь на месте», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что фрагменты БПЛА также повредили ряд домов в Славянске-на-Кубани. В результате падения обломков беспилотников один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор выразил соболезнования его семье и поручил главе Славянского района Роману Синяговскому оказать гражданам всю необходимую помощь.

Как сообщило министерство обороны России, всего за ночь над территорией страны сбили 213 украинских БПЛА самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей, в Крыму, столичном регионе и Краснодарском крае. Кроме того, дроны были уничтожены в 10 областях — Курской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Белгородской и Орловской.

Ранее пенсионер пострадал в результате атаки украинского дрона на Курскую область.

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