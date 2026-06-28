В Финляндии высказались о проблемах из-за закрытых границ с Россией

Финские города, которые расположены у границы с Россией, пострадали из-за закрытия переходов. Об этом изданию Yle рассказал исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен.

По его словам, ситуация с закрытием границы является уникальной по той причине, что ранее граница была очень оживленной. Исследователь добавил, что скорость, с которой ситуация на границе изменилась от сотрудничества к полному закрытию, была поразительной.

Нильсен утверждает, что многие населенные пункты, например, Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы.

В мае финский президент Александр Стубб заявил, что Финляндия откроет границу с Россией, когда будет уверена, что Москва не будет использовать мигрантов в качестве инструмента против Хельсинки.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились с начала российско-украинского конфликта. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной были названы опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвинила в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

Ранее стало известно, как Финляндия готовится к войне с Россией.