Стубб назвал условие открытия границы Финляндии с Россией

Стубб: граница Финляндии с Россией откроется после решения проблемы мигрантов
Финляндия откроет границу с Россией, когда будет уверена, что Москва не будет использовать мигрантов в качестве инструмента против Хельсинки. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в интервью телерадиокомпании Yle.

«Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии», — отмечается в сообщении.

При этом Стубб не привел никаких доказательств подобных действий РФ.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной были названы опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвинила в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что для нормализации отношений с РФ руководству Финляндии необходимо немедленно сделать три шага. Во-первых, в одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с Украиной. Во-вторых, запросить вывод американских войск с территории страны и заявить командованию ВС США, что никакое нападение на Россию невозможно. В-третьих, открыть восточную границу между Финляндией и РФ.

