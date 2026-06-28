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Общество

Власти Краснодара рассказали о доступности бензина на городских АЗС

МЦУ: в Краснодаре работают 55 АЗС, часть заправок ограничила отпуск топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Краснодаре 28 июня работают 55 автозаправочных станций. Об этом Муниципальный центр управления города сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что бензин АИ-92 доступен на 41 заправке, АИ-95 – на 40 АЗС, АИ-100 можно приобрести на 41 автозаправочной станции, а дизельное топливо – на 45 АЗС.

«На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Еще 47 АЗС временно не отпускают топливо, а восемь объектов закрыты на ремонт/ребрендинг», – говорится в публикации.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

На этом фоне зампред правительства РФ Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее губернатор оценил ситуацию с бензином на АЗС Подмосковья.

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