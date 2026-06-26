Губернатор оценил ситуацию с бензином на АЗС Подмосковья

Ситуация с бензином на подмосковных заправках контролируемая, сообщил «Интерфаксу» губернатор региона Андрей Воробьев.

«Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно», — сказал чиновник.

По его словам, власти «делают все», чтобы в ближайшее время ситуация нормализовалась.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. Вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%.

На этом фоне власти изучают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок. Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

Ранее пользователи соцсетей высмеяли охотников за бензином.