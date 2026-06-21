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Общество

В Турции подросток ранил 11 человек, пытаясь произвести традиционный свадебный выстрел

Milliyet: подросток ранил 11 человек на свадьбе в Турции, выстрелив из ружья
Emrah Gurel/AP

11 человек ранило отрикошетившей от земли дробью на свадьбе в турецкой провинции Денизли после того, как 15-летний подросток попытался произвести традиционный праздничный выстрел из ружья в воздух. Об этом сообщает Milliyet.

В публикации уточняется, что инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль.

Раненые были доставлены в больницу, два человека направлены в медицинские учреждения Денизли для дополнительного обследования и лечения. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Сотрудники правоохранительных органов доставили подростка для дачи показаний и начала расследование. По факту произошедшего проводится административная проверка.

До этого во Франции пенсионер поверил в то, что президента страны Эммануэля Макрона якобы свергли во время революции, и отправился праздновать на улицу, прихватив винтовку. Когда жандармы завязали с ним разговор и начали приближаться, мужчина трижды выстрелил в их сторону и ранил двух правоохранителей в ноги.

Ранее американский подросток открыл стрельбу в автобусе и ранил пассажира.

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