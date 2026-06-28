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Общество

Сальмонеллез из-за рыбных котлет диагностировали у 26 жителей Астрахани

Роспотребнадзор: сальмонеллез лабораторно диагностирован у 26 жителей Астрахани
Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Проведенные в лаборатории анализы официально подтвердили диагноз «сальмонеллез» у 26 жителей Астраханской области, заболевших после употребления в пищу готовых рыбных котлет из местного гастронома. Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщило на своей странице в VK.

«Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что его сотрудники проводят комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага сальмонеллеза.

Гастроном «Михайловский», где продавались котлеты с сальмонеллой, закрыт. Изъятые оттуда пробы готовых блюд, продуктов для их приготовления и питьевой воды проходят исследование в лаборатории.

Там же изучают смывы, взятые с «объектов внешней среды» в цеху и торговом помещении. Кроме того, организовано обследование сотрудников цеха, где готовили рыбные котлеты, и гастронома. В обоих местах проводится «заключительная дезинфекция».

Параллельно управление продолжает эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза. Специалисты уже пришли к предварительным выводам о том, что причиной заражения горожан стала сальмонелла, попавшая в рыбные котлеты из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении.

Вчера число госпитализированных пострадавших составляло 14 человек, сегодня стало известно о 23 пациентах с этим диагнозом в больницах Астрахани. Состояние всех больных оценивается как среднетяжелое.

Ранее СК показал видео из цеха по производству котлет, которыми массово отравились астраханцы.

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