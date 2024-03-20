«Не было гетмана полезнее для царя»: был ли Мазепа предателем?

Иван Мазепа остается одной из самых спорных фигур русской и украинской истории. Он предал царя и Российскую империю, но никогда не присягал ей. Он заслуженно получил от Петра орден Андрея Первозванного, а потом, от него же — орден Иуды. О том, за что на Украине любят Мазепу и о причинах его измены русскому царю — в материале «Газеты.Ru».

Орден Иуды

Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского — земель на территории современной центральной Украины под протекторатом Русского царства. Осенью 1708 года, во время Великой северной войны, Мазепа разорвал связи с царем Петром I и перешел на сторону его врага — шведского короля Карла XII. Царь до этого момента безоговорочно верил Мазепе и пожаловал ему орден Андрея Первозванного: самую почетную награду, которую до того получил лишь ближайший сподвижник Петра, генерал-фельдмаршал Федор Головин. Поэтому государь воспринял эту измену как глубокое личное оскорбление, до конца жизни ненавидел и презирал бывшего гетмана и в насмешку учредил для предателя орден, названный в честь другого апостола — Иуды.

close 100% Надпись на Ордене Иуды гласила «Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится» Wikimedia Commons

Факт личной измены Мазепы неоспорим, и на постсоветском пространстве его зачастую воспринимают как предателя России, подавая эту историю следующим образом. Существовала единая Русь, разделенная монгольским нашествием, и захваченные Литовским княжеством земли стали называться Украиной. При Богдане Хмельницком на Украине произошло антипольское восстание, и затем в ходе Переяславской рады 1654 года русские земли наконец воссоединились под управлением московского царя. Однако спустя 50 лет гетман Мазепа, подобно советскому генералу Андрею Власову в годы Великой отечественной войны, перешел на сторону врага.

Раскол казачества

Подобный взгляд популярен в историко-политической публицистике, но упускает из виду несколько ключевых нюансов. Во-первых, Древняя Русь на момент монгольского нашествия не была единым государством, а состояла из множества воюющих княжеств, причем Москва тогда была периферией Владимирского княжества. Столицей считался город Киев, и после изгнания монголов московские правители XVI века потратили много сил, чтобы доказать, что именно Москва — истинный преемником «матери городов русских».

close 100% Иван Мазепа «Военная энциклопедия», книгоиздательское товарищество Ивана Дмитриевича Сытина, 1914 год

Во-вторых, Переяславская рада не была поворотным моментом истории вроде объединения Германии Бисмарком. Запорожских казаков объединяла с Русским царством лишь православная вера, но они никогда не считали его потерянной Родиной и не стремились к ирреденте(националистическое движение, основная цель которого — соединиться с титульным государством, например, присоединить населенные итальянцами земли Австрии к Италии). Предшествующее Раде восстание было начато Хмельницким в надежде договориться с поляками. Отдать Гетманщину под протекторат России он согласился лишь когда стало ясно, что с новым польским королем переговоров не выйдет. Более того, решение Переяславской рады встретило серьезную оппозицию в рядах казаков, многих к присяге царю принуждали силой, в чем не было ничего экстраординарного в ту эпоху.

Спустя пару лет Россия нарушила ключевое условие договора с Гетманщиной, заключив союз с Польшей ради войны со Швецией. Поэтому преемник Хмельницкого, Иван Выговский, договор с Москвой разорвал и сделал Гетманщину частью Речи Посполитой под именем «Великое Княжество Русское». Между промосковскими и пропольскими казаками началась Руина (гражданская война), по итогам которой правобережье Днепра отошло Речи Посполитой, а левобережье — России. Левобережной частью и правил Мазепа.

За что Петр уважал Мазепу?

Неизвестно, что именно сподвигло Мазепу в очередной раз попытаться оторвать Гетманщину от России. Многие дореволюционные историки считали гетмана интриганом и корыстным человеком, который всегда был там, где выгодно. «В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и ещё беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым ещё недавно льстил и унижался», — писал о Мазепе Николай Костомаров.

Интриги и преследование личных интересов характерны для политиков всех времен, и трудно оценить, насколько гетман выделялся в этом плане. Но маловероятно, что Мазепа перешел на сторону Карла XII исключительно по личным низменным соображениям. При его правлении не было ни одного казацкого восстания, запорожцы уважали его за силу и самостоятельную политику. При Мазепе хозяйство переживало подъем после Руины, налаживались торговые связи с черноморскими и дунайскими странами, а собранные налоги он тратил на меценатство, строительство церквей и архитектурное возрождение Киева. Он выделял шляхте землю под оборудование рудников, селитровых заводов и кузнечных цехов.

close 100% Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы (Густав Улоф Седерстрём, 1880 год) riksarkivet.se

Когда Петр взошел на престол, Мазепа был уже гетманом с большим стажем и консультировал молодого монарха по отношениям с Речью Посполитой. Во время Северной войны казацкие полки были влиты в состав царской армии и отправились к берегам Балтики, где понесли огромные потери (например, в разгроме при Нарве 1700 года). Словом, Петр не просто так пожаловал гетману Орден и считал его одним из лучших своих подданных. Среди московских чиновников говорили, что «никогда еще не было гетмана полезнее и выгоднее для царя, как Иван Степанович Мазепа».

Разрыв с Россией

Однако у союза с Россией была темная сторона. Гетманщина была автономным образованием, вошедшим в союз с Россией ради защиты от врагов, а Петр строил централизованное государство. Поэтому когда казацкое войско отправили на север, оставив саму Украину беззащитной, это вызвало ропот, поскольку война на берегах Балтийского моря была казакам совершенно не интересна.

Окончательный разрыв произошел в 1707 году, когда царь подписал указ «О присоединении Киева и других черкасских городов к ведомству Белгородского разряда». На базе Гетманщины планировали создать Киевскую губернию, упразднив все права автономии. Многие казаки стали критиковать Мазепу, что он слишком покладист по отношению к московскому царю. Появились слухи о том, что гетмана планируют заменить на присланного чиновника.

Неясно, когда созрел заговор, но 25 октября 1708 года, во время очередного наступления Карла XII, гетман переправился через Десну с полутора тысячами ближайших сторонников и заключил договор со шведами. По нему Мазепа становился «законным князем Украины» и княжество получало все те права, которые гетманщина хотела получить от России. Казачество вновь раскололось: на этот раз, на пророссийскую и «прошведскую» части.

На сторону Мазепы перешли тысячи казаков, но они не подходили под стиль командования Карла, который требовал жесточайшей дисциплины, и массово дезертировали. Поэтому в 1709 году, во время битвы под Полтавой, казаки остались в обозе и избежали полного разгрома, в отличие от шведского войска. Швеция потерпела сокрушительный крах, опереться на нее более было нельзя. Мазепа бежал в Османскую империю, где вскоре умер.

В современной Украине Мазепа считается одной из самых уважаемых исторических фигур, а в России его имя до сих пор считается синонимом предательства.