Экстремальную жару зафиксировали в Калининградской области

В Светлогорске столбики термометров поднялись до +52 °C

Экстремальная жара овладела калининградским Светлогорском, столбики термометров поднялись там выше +50 °C. Об этом сообщает RT со ссылкой на местных жителей.

По словам источника, температура на солнце в городе достигла +52 °C.

Местные жители спасаются от жары у воды, они заполонили пляжи города.

До этого аномальная жара установилась в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

Власти Британии выпустили экстренное предупреждение, которое объявлялось в королевстве всего один раз, пишет The Independent.

В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой, так как место проведения мероприятия не было должным образом оборудовано для работы в условиях жары. В Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии был объявлен желтый уровень опасности.

Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.