Экстремальную жару зафиксировали в Калининградской области

Экстремальная жара овладела калининградским Светлогорском, столбики термометров поднялись там выше +50 °C. Об этом сообщает RT со ссылкой на местных жителей.
По словам источника, температура на солнце в городе достигла +52 °C.
Местные жители спасаются от жары у воды, они заполонили пляжи города.
До этого аномальная жара установилась в Европе. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.
Власти Британии выпустили экстренное предупреждение, которое объявлялось в королевстве всего один раз, пишет The Independent.
В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой, так как место проведения мероприятия не было должным образом оборудовано для работы в условиях жары. В Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии был объявлен желтый уровень опасности.
Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.