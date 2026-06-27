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Конференцию в Лондоне по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за экстремальной жары

The Independent: экстремальная жара овладела Европой и испугала экозащитников
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Экстремальная жара овладела Европой, в семи странах объявлен желтый уровень опасности из-за высоких температур. Об этом пишет The Independant.

«Аномальная жара в Лондоне привела к отмене мероприятия, посвященного проблеме экстремальной жары», — сообщается в публикации.

Речь идет о мероприятии, которое должно было состояться в библиотеке Лондонской школы экономики в рамках Недели борьбы с изменением климата. Его отменили после того, как метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

По словам организаторов конференции, здание университета не оборудовано системами охлаждения, «как в большинстве зданий Лондона», поэтому проводить конференцию опасно.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 °C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптики рассказали, что Москву накроет 30-градусная жара перед новой волной холода.

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