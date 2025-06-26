Россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару

Врач Бутенко: охлаждаясь пивом в жару, можно перегреться еще больше

Летом в жару многие люди отдают предпочтение холодным алкогольным напиткам, например пиву, желая немного охладиться. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Елена Бутенко, такой способ не только не принесет желаемого эффекта, но и может, напротив, усугубить состояние.

«Даже небольшая доза алкоголя приводит к негативным изменениям в организме, в первую очередь в кровеносных сосудах. Этанол за счет нейромедиаторов головного мозга (адреналина и норадреналина) усиливает кровообращение и провоцирует учащение сердечных сокращений. Сосуды расширяются и человек ощущает тепло во всем теле. Далее при увеличении дозы любого алкоголя происходит спазм сосудов, в результате чего нарушается кровообращение внутренних органов», — рассказала Бутенко.

В результате, по ее словам, никакого охлаждения, даже после холодных слабоалкогольных напитков (таких как вино или пиво) в жару не происходит. Наоборот, расширение сосудов может привести к головной боли, которая в жару еще больше усугубит самочувствие человека. Таким образом, употребляя алкоголь в жару, можно перегреться гораздо быстрее и получить «тепловой » удар.

При этом врач обратила внимание, что это не означает, что с помощью алкоголя можно согреться в холод.

«Употребляя алкоголь на холоде, можно переохладиться и замерзнуть, так как происходит паралич кожных кровеносных сосудов. Сначала они расширяются под влиянием алкоголя, возникает ощущение «мнимого тепла», к поверхности кожных покровов приливает большое количество крови, но нагревается только поверхность кожи, которая быстро отдает полученное тепло окружающей среде. Затем кожа перестает реагировать на понижение температуры, в результате чего человек может быстро замерзнуть», — предупредила специалист.

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