В Челябинской области поезд сбил двух женщин, одна из них не выжила

В Челябинской области две женщины попали под грузовой поезд, одна из них не выжила. Об инциденте сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ЧП произошло вчера на перегоне Южно-Уральской железной дороги между станциями Сулея и Кукшик. Машинист грузового поезда, заметив людей на путях, начал экстренное торможение, но инерция состава не позволила остановить его до столкновения.

В результате обе женщины получили травмы, у одной из них они оказались несовместимыми с жизнью: медики констатировали летальный исход прямо на месте происшествия.

Проверку по факту инцидента совместно с транспортной прокуратурой проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, сообщается в его канале в Максе.

Следственные действия на месте происшествия координирует Златоустовский транспортный прокурор. В надзорном ведомстве сообщили, что оценят действия поездной бригады и проверят состояние железнодорожной инфраструктуры.

Несколько дней назад схожая история произошла в Омской области: там 16-летнего подростка не удалось спасти после наезда электропоезда. Машинист тоже применил экстренное торможение, но безрезультатно. Оказалось, что школьник не заметил приближение электрички, поскольку переходил пути в наушниках и слушал музыку.

Ранее поезд сбил мальчика в Пермском крае, ребенок не выжил.