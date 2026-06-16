Поезд сбил мальчика в Пермском крае, ребенок не выжил

В Пермском крае поезд сбил мальчика, он не выжил

В Пермском крае железнодорожный состав сбил 11-летнего мальчика, он не выжил. Об этом сообщает МКУ «УГЗЭП».

Инцидент произошел 15 июня в районе деревни Хухрята, когда ребенок находился на 1412-м километре железной дороги. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место спасатели уже ничем не смогли ему помочь. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Башкирии подростка в наушниках едва не затянуло под поезд сильным потоком воздуха. Машинист увидел несовершеннолетнего и применил экстренное торможение, предотвратив трагедию.

Ранее в Саратовской области поезд сбил мотоцикл с двумя подростками.