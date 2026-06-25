В Омске подросток в наушниках попал под поезд

В Омске подросток попал под поезд и не выжил

В Омской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге, в результате которого 16-летний подросток попал под электропоезд. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

По предварительной информации, подросток переходил железнодорожные пути в наушниках в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Школьник получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Башкирии подростка в наушниках едва не затянуло под поезд сильным потоком воздуха. Машинист увидел несовершеннолетнего и применил экстренное торможение, предотвратив трагедию.

Ранее поезд сбил мальчика в Пермском крае, ребенок не выжил.