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Общество

В Омске подросток в наушниках попал под поезд

В Омске подросток попал под поезд и не выжил
Транспортная полиция Сибири

В Омской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге, в результате которого 16-летний подросток попал под электропоезд. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

По предварительной информации, подросток переходил железнодорожные пути в наушниках в неустановленном месте и не отреагировал на приближающийся поезд. Машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Школьник получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Башкирии подростка в наушниках едва не затянуло под поезд сильным потоком воздуха. Машинист увидел несовершеннолетнего и применил экстренное торможение, предотвратив трагедию.

Ранее поезд сбил мальчика в Пермском крае, ребенок не выжил.

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