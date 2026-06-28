Над Черным морем снова зафиксировали пролет американского разведчика

Полет американского разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II зафиксировали над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европы.

«Борт, постоянно базирующийся в румынской Констанце, вновь работает над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно», — сказали агентству.

По информации источника, борт движется на высоте около 9,5 км вне трасс, определенных для полетов гражданских самолетов, и не входит в воздушное пространство ни одной из прибрежных стран. Он также отметил тот факт, что обычно Bombardier Challenger 650 Artemis II летает только по будним дням.

17 июня британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Калининградской областью. Воздушное судно вылетело приблизительно в 10:40 с базы Уоддингтон и сразу взяло свой курс на восток. Спустя несколько часов, добравшись до западного литовского города Клайпеда, оно пару раз покружило над акваторией Балтийского моря вдоль побережья Калининградской области.

Ранее летчик рассказал, как экипаж Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем.