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Армия

Британский самолет-разведчик заметили у российской границы

Британский Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над Калининградской областью
Alan Wilson/Flickr

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Калининградской областью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Воздушное судно вылетело приблизительно в 10:40 с базы Уоддингтон и сразу взяло свой курс на восток. Спустя несколько часов, добравшись до западного литовского города Клайпеда, оно пару раз покружило над акваторией Балтийского моря вдоль побережья Калининградской области.

В начале июня самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, зафиксировали в районе Калининградской области. Разведчик прибыл с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет находился на высоте около 10 км и кружил у границ российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы. Время от времени борт появлялся в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Bombardier Challenger 650 Artemis II нередко осуществляет полеты и по другому маршруту — над акваторией Черного моря. Самолет держится над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство государств, имеющих выход к морю.

Ранее летчик рассказал, как экипаж Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем.

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