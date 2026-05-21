Летчик объяснил, как Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем

Российские истребители Су-35 с помощью включения форсажей и создания тем самым динамического силового удара в воздухе рядом с британским самолетом RC-135 Rivet Joint над Черным морем могли вывести системы автопилотирования истребителя-разведчика. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.



Так он прокомментировал сообщение МО Британии об инцидентах с российскими и британскими истребителями над Черным морем в апреле.



«Мы даем понять, что проявляем интерес к истребителю [Британии], чтобы тот ушел от нас как можно быстрее и дальше. Если они опять не реагирует (у нас были случаи), то происходит слив топлива. Подходим чуть вперед, включаем сброс топлива сначала, потом включаем форсажи, ударяем его динамической волной так, что даже и топливо на какое-то время вспыхнет. Потом удар силовой, динамический в воздушном пространстве происходит. Его [самолет] начинает бросать, потому что турбулентность возрастает в десятки и сотни раз моментально, мгновенно, и автопилоты не справляются», — рассказал военный летчик.



В таких условиях, отметил Попов, есть и психологическая составляющая. Британский пилот мог «дернуть немножечко ручку», и вся система автопилота истребителя могла отключиться.



Британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды в течение апреля был перехвачен российскими истребителями в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщило минобороны Британии.



В соответствии с сообщением МО Британии, российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

Ранее в НАТО подтвердили инцидент в воздушном пространстве Эстонии.