Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Летчик объяснил, как Су-35 отключил автопилот британского истребителя над Черным морем

Летчик Попов: Су-35 воздушной волной отключил автопилот британского самолета
Министерство обороны РФ

Российские истребители Су-35 с помощью включения форсажей и создания тем самым динамического силового удара в воздухе рядом с британским самолетом RC-135 Rivet Joint над Черным морем могли вывести системы автопилотирования истребителя-разведчика. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.
 
Так он прокомментировал сообщение МО Британии об инцидентах с российскими и британскими истребителями над Черным морем в апреле.
 
«Мы даем понять, что проявляем интерес к истребителю [Британии], чтобы тот ушел от нас как можно быстрее и дальше. Если они опять не реагирует (у нас были случаи), то происходит слив топлива. Подходим чуть вперед, включаем сброс топлива сначала, потом включаем форсажи, ударяем его динамической волной так, что даже и топливо на какое-то время вспыхнет. Потом удар силовой, динамический в воздушном пространстве происходит. Его [самолет] начинает бросать, потому что турбулентность возрастает в десятки и сотни раз моментально, мгновенно, и автопилоты не справляются», — рассказал военный летчик.
 
В таких условиях, отметил Попов, есть и психологическая составляющая. Британский пилот мог «дернуть немножечко ручку», и вся система автопилота истребителя могла отключиться.
 
Британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды в течение апреля был перехвачен российскими истребителями в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщило минобороны Британии.
 
В соответствии с сообщением МО Британии, российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

Ранее в НАТО подтвердили инцидент в воздушном пространстве Эстонии.

 
Теперь вы знаете
Горячие койки и переработки без оплаты. Какой должна быть вахта по закону и как его нарушают в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!