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Общество

Власти рассказали о ситуации с подтоплениями домов в Кушве после смерча

В Кушве уровень воды опустился на 5 см, она отступила от четырех домов
Telegram-канал Свердловский пул

Уровень реки Кушвы в Свердловской области опустился на пять сантиметров после расчистки заторов — вода отступила от четырех домов. Об этом сообщается в Telegram-канале в департамента информационной политики.

«После расчистки русла реки и проведения аварийных работ уровень воды снизился на пять сантиметров, от воды освободились четыре жилых дома», — сказано в сообщении.

Сейчас специалисты проводят поквартирные обходы по домам Кушвы. Отмечается, что уже готовы первые пакеты документов для перечисления средств семьям, оставшимся без жилья в результате случившегося.

Смерч обрушился на Свердловскую область три дня назад. В результате были повреждены многие дома и автомобили. Помимо Кушвы пострадали еще несколько населенных пунктов: часть Верхней Туры и Новую Лялю.

Как писал тогда Telegram-канала Baza, смерч оставил без света свыше четырех тысяч домов на территории региона. Ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линии электропередач.

Ранее россиян предупредили о смерчах в некоторых регионах в ближайшие дни.

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