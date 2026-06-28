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Общество

У Крымского моста образовалась очередь из сотни машин

На проезд по Крымскому мосту образовалась очередь из 119 авто
Telegram-канал Осторожно, новости

У Крымского моста скопилась очередь из более чем сотни автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, информирующий об обстановке на переправе.

Уточняется, что по состоянию на 10.00 со стороны Керчи образовалась очередь из 119 машин. Со стороны же Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

С полуночи пробок в обе стороны не наблюдалось.

Накануне в пробке у Крымского моста застряли более 1,3 тыс. машин. Днем там приостанавливали движение для автотранспорта.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, пассажиры и их вещи. С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. До этого проезд по переправе закрыли для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонны, а также пассажирских фургонов, переоборудованных под коммерческие перевозки.

Ранее власти увеличили лимит провоза топлива по Крымскому мосту.

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