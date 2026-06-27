В пробках у Крымского моста находятся более 1350 автомобилей

На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из 1365 авто

Более 1,3 тысячи автомобилей попали в пробки на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Уточняется, что по состоянию на 18:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 650 транспортных средств. Время ожидания составляло более двух часов.



«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 715 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено. Информация об этом в Telegram-канале появилась в 15:47 мск. Гражданам, находящимся на мосту или в зоне досмотра, рекомендовали сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям представителей службы транспортной безопасности.

Спустя примерно час движение автотранспорта было возобновлено.

Ранее власти увеличили лимит провоза топлива по Крымскому мосту.