Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Автомобили

В пробках у Крымского моста находятся более 1350 автомобилей

На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из 1365 авто
Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 1,3 тысячи автомобилей попали в пробки на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Уточняется, что по состоянию на 18:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 650 транспортных средств. Время ожидания составляло более двух часов.
 
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 715 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что движение по Крымскому мосту приостановлено. Информация об этом в Telegram-канале появилась в 15:47 мск. Гражданам, находящимся на мосту или в зоне досмотра, рекомендовали сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям представителей службы транспортной безопасности.

Спустя примерно час движение автотранспорта было возобновлено.

Ранее власти увеличили лимит провоза топлива по Крымскому мосту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 27 июня. Повышение пенсий, массовое отравление котлетами и паспорт с лицом Трампа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!