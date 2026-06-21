В Приморье отложили поиски пропавшего вертолета

Росавиация: поиски вертолета Robinson R44 в Приморье отложили на 22 июня

Поиски вертолета Robinson R44 в Приморском крае были приостановлены, они продолжатся в понедельник, 22 июня. Об этом «Росавиация» сообщает в своем Telegram-канале.

«Из-за наступления темного времени суток, низкой облачности поисково-спасательная операция приостановлена, возобновится по местному времени утром в понедельник, 22 июня», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в поисках участвует вертолет Ми-8, а также еще два вертолета.

21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в Приморском крае вертолет перестал выходить на связь. Воздушное судно R-44 отправилось из поселка Терней в Единку, но, предварительно, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Предварительно, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

На данный момент в ситуации разбираются прокуроры. Ведомство организовало проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.