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В аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов

В аэропорту Сочи задержали около 100 рейсов, 16 — отменены
Shutterstock

В аэропорту Сочи задержали 103 рейса, еще 16 отменили. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживается 40 рейсов: шесть в Москву, четыре в Екатеринбург, по три в Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Челябинск, по два в Тюмень, Омск, Нижний Новгород, Батуми и Красноярск, а также по одному в Барнаул, Тбилиси, Оренбург, Самару, Саратов, Анталью, Новосибирск и Пермь.

На прилет задерживается 63 рейса.

Отменено девять полетов в Москву, а также по одному в Минеральные Воды, Екатеринбург, Ярославль, Новосибирск и Кемерово, а также Нижнекамск и Сургут.

Утром 28 июня авиакомпания «Победа» предупредила о корректировке расписания полетов в связи с ограничениями в аэропорту Сочинского авиаузла. Так, некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы.

Уточняется, что службы авиакомпании осуществляют работу в усиленном режиме. Пассажиров информируют и обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Аэропорт Сочи до этого сообщал о возобновлении работы. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов. Незадолго до этого Росавиация заявляла об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Ранее авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск.

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